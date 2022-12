Fünfstelliger Sachschaden bei LKW-Unfall bei Wetzlar

Nach offiziellen Angaben befuhr der rumänische LKW-Fahrer die A45 am Samstagmirgen in Richtung Wetzlar. Auf Höhe des Parkplatzes Lemper Berg soll er von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gefahren sein. Als Grund für diesen Fahrfehler vermutet die Bundespolizei, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen ist.