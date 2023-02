Für Mitarbeit in der Wehr werben

Darüber hinaus erhielt die Wehr aufgrund ihrer guten Integrationsarbeit in Hermannstein den Hessischen Integrationspreis, den Innenminister Peter Beuth übereichte. Das damit verbundene Preisgeld wurde unter anderem in Geräte für die Brandschutzerziehung investiert. Thomas Henkel lobte die gute Jugendarbeit in Hermannstein. So erfreut sich die Kinderfeuerwehr weiterhin sehr guten Zuspruchs. Hier waren zum Jahresende 23 Kinder aktiv. Sie trafen sich elfmal zu verschiedenen Aktionen. Auch die Jugendfeuerwehr hat zahlenmäßig noch einmal zugelegt. Hier waren zum Jahresende 21 Jugendliche aktiv. Insgesamt wurden hier 31 Gruppenstunden abgehalten.