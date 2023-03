Für Tikato: Goetheschule spendet 625 Euro

„Daraus entstanden in der Vergangenheit immer wieder faszinierende Gespräche, ein angeregter Austausch und gegenseitiges Kennen- und Verstehen-Lernen”, teilte die Goetheschule mit. Die Schüler gewinnen Einblicke in das Leben in Burkina Faso, was übersetzt „Land der aufrichtigen Menschen“ bedeutet, und bei dem es sich um eines der ärmsten Länder der Welt handelt.