Gästeabend der Freimaurerloge „Wilhelm zu den drei Helmen“

Wetzlar. Dr. Walter Staaden, Meister vom Stuhl der Wetzlarer „Freimaurerloge Wilhelm zu den drei Helmen”, lädt zum ersten Gästeabend im neuen Jahr ein. Er findet am 14. Februar, um 20 Uhr im Clubraum des Logenhauses in der Brühlsbachstraße 1 statt. Walter Staaden beschäftigt sich in seinem Vortrag mit der Frage: Was ist Zeit? Hatte sie einen Anfang, was war „davor” und wird sie auch ein Ende haben? Vor dem Treffen wird im Eingangsbereich ein freiwilliger Corona-Schnelltest angeboten.