Gallusmarkt Wetzlar: Sturm beschädigt Verkaufsstände

Wetzlar. Der traditionelle Gallusmarkt hat an seiner Anziehungskraft nichts verloren. Am Samstagnachmittag sorgte das sonnige, aber kühle Wetter für volle Fahrgeschäfte. Auch an den Ständen auf dem Lahninselparkplatz war bereits allerhand los. In der Fußgängerzone war verstärkter Publikumsverkehr zu verzeichnen. Auch der Krämermarkt in der Langgasse, am Karl-Kellner-Ring und in der Bahnhofstraße konnte dank des Wetters auf Interesse stoßen. Die beiden Musikbühnen auf dem Festplatz und am Eisenmarkt lockten zusätzlich Publikum an.