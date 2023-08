Geänderter Fahrtweg der Linie 11 in Gießen

Wetzlar. Ab Montag, 21. August, fährt die Stadtbuslinie 11 (Wetzlar – Gießen) in Gießen für ca. vier Wochen von der Frankfurter Straße kommend nur bis zum Bahnhof Gießen und startet von dort auch zurück nach Wetzlar. Die Haltestellen Südanlage, Berliner Platz und Johanneskirche können in dieser Zeit nicht bedient werden. Der Grund hierfür liegt in den Baumaßnahmen zur Einrichtung des Verkehrsversuchs am Anlagenring in Gießen. Die Linie 11 endet und startet in Gießen am Bahnhof an dem Haltepunkt 6 (in der Bahnhofstraße, Nähe Restaurant Mr. Jones). Der geänderte Fahrplan ist auf www.rmv.de/wetzlar einsehbar.