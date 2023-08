Gedenken am Ukrainer-Denkmal in Wetzlar schlägt eine Brücke

Der Geschichtsdidaktiker Professor Ulrich Mayer beleuchtete die geschichtliche Verbindung der Stadt Wetzlar zu den ukrainischen Bürgern. Sie habe vor allem durch das im Ersten Weltkrieg in Wetzlar errichtete Kriegsgefangenenlager bestanden. In diesem waren rund 10.000 ukrainische Militärangehörige untergebracht und versorgt worden. „Die Anwesenden verurteilten die Gräueltaten an der ukrainischen Bevölkerung und unterstrichen die Bemühungen der Zivilgesellschaft zur Hilfe und Unterstützung. Es sei richtig, dass sich die europäische Familie an der Verteidigung der europäischen demokratischen Werte in der Ukraine in vielfältiger Weise beteilige“, schreibt die Stadt.