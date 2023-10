Gedenkfeier zur Reichspogromnacht

Wetzlar. Zur Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938 findet am Donnerstag, 9. November, 17.30 Uhr in Wetzlar, Pfannenstielsgasse, ehemalige Synagoge (Rückseite Alloheim Senioren-Residenz „Lahnblick“) eine gemeinsame Gedenkstunde der Stadt Wetzlar und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar statt. Die Ansprache hält Staatssekretär Uwe Becker, Beauftragter der hessischen Landesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Weitere Redebeiträge halten Vertreter der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Gießen sowie der Jüdischen Gemeinde Gießen. Ein Vertreter der katholischen Kirche trägt im Anschluss einen Klagepsalm vor. Musikalisch begleitet wird das Gedenken von Elisabeth Hausen und Amely Stief. Nach der Kranzniederlegung spricht außerdem Pfarrer Wolfgang Grieb für die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar zum Thema „Gedenken, trauern und Mut fassen in Zeiten von wachsendem Antisemitismus und Israelfeindschaft“.