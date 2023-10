Gedenkstättenfahrt zum NS-Strafgefangenenlager in Rodgau

Wetzlar. Der Verein „Wetzlar erinnert“ und der Verein „Weilburg erinnert“ laden für Samstag, 14. Oktober zu einer Gedenkstättenfahrt zum NS-Strafgefangenenlager Rollwald in Rodgau ein. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro für Mitglieder beider Vereine und 15 Euro für sonstige Teilnehmende, zuzüglich der Mittagsverpflegung in der Taverne „Alt Athen“ in Rollwald. Abfahrt des Busses ist um 9.25 Uhr auf dem Festplatz Bachweide Wetzlar. Die Rückkehr wird gegen 16.50 Uhr in Wetzlar sein. Anmeldung per E-Mail an info@wetzlar-erinnert.de oder telefonisch unter 06441-921940.