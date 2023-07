Gedenktafel enthüllt: Nazis vereinnahmen das Ochsenfest 1933

Die Tafel gibt es in drei Ausfertigungen. Zwei stehen an der Bachweide, wohin die Nazis das beliebte Fest des Landwirtschaftlichen Vereins 1933 zum ersten und letzten Mal verlegten, eine dritte Ausfertigung wurde im Finsterloh aufgestellt. Und noch nie hatte eine Tafelenthüllung wohl so viele Zuschauer und vorbeiziehende Passanten gesehen, wie am Samstag. Fand die Enthüllung der Tafel doch unweit vom Stadion statt, wo Tausende die Eintracht aus Frankfurt sehen wollten.