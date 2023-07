Gedenktafelenthüllung zum 90. Jahrestag des Ochsenfestes 1933

Wetzlar. Am Samstag, 15. Juli, werden um 15 Uhr mehrere Tafeln auf der Bachweide enthüllt, die an das Ochsenfest unter dem Hakenkreuz von 15. bis 17. Juli 1933 erinnern sollten. Die faschistischen Machthaber hatten das Ochsenfest auf die Bachweide verlegt und dort zu einem Propagandaakt im Rahmen der Gleichschaltung der Bauernverbände umfunktioniert. Die Tafeln werden in den kommenden Tagen an den Fuß- und Radwegen von der Bachweide über die Lahn und Dill errichtet werden. Es handelt sich um die 16. Gedenktafel zu Ereignissen der NS-Zeit in Wetzlar, die von WETZLAR ERINNERT seit 2018 aufgestellt worden sind. Unterstützt wird das Projekt vom Landwirtschaftlichen Verein, der Handwerkskammer Wiesbaden, sowie von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Am Festgelände Finsterloh, wo üblicherweise die Ochsenfeste stattfinden, wird eine dritte dieser Tafeln künftig auf das Ochsenfest von 1933 hinweisen. Das Projekt wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben! gefördert.