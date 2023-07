Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Wetzlar. Zum Abschluss seines diesjährigen Internationalen Workcamps in Wetzlar lädt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu einer Gedenkveranstaltung am Montag, 17. Juli, um 16 Uhr auf den Friedhof in Niedergirmes, Waldgirmeser Straße 1 ein. Im Rahmen des Internationalen Workcamps haben sich junge Menschen aus Deutschland, Großbritannien, Italien und der Türkei mit dem Thema Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges befasst. Teil des Workcamps war ein Arbeitseinsatz auf dem Friedhof in Niedergirmes, auf dem sich die Grabstätten verstorbener Zwangsarbeiter befinden. Während der Gedenkveranstaltung soll an diese Menschen erinnert werden. Für Fragen steht das Partnerschaftsbüro der Stadt Wetzlar zur Verfügung. Kontakt: Isabell Kurz, Telefon 06441-994102, E-Mail: isabell.kurz@wetzlar.de.