Geflügelpest im Lahn-Dill-Kreis ausgebrochen

In einer Allgemeinverfügung (online auf https://tinyurl.com/3chy3f4w) hat der Lahn-Dill-Kreis die Schutzmaßnahmen geregelt, die Geflügelhaltende nun einhalten müssen. "Wir sind auf die Unterstützung der Geflügelhalterinnen und -halter in der Sperrzone angewiesen. Die Tiere müssen in den Stall oder unter eine Abdeckung, die sicherstellt, dass es keinen Kontakt zu Wildvögeln und keine Einträge durch sie gibt", sagt der Leiter des Kreis-Veterinäramtes, Dr. Giuseppe Bosco. Außerdem muss eine Meldung an das Veterinäramt erfolgen. Dazu wurde eine Hotline eingerichtet: 06441-4077711. Eine Meldung per E-Mail ist auch möglich an tiergesundheit@lahn-dill-kreis.de.