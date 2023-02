Geflügelpest: Keine Stallpflicht mehr in Hüttenberg

Am 27. Januar ist in Hüttenberg in einer privaten Geflügelhaltung die Geflügelpest ausgebrochen. Daraufhin hat das Veterinäramt des Lahn-Dill-Kreises im Radius von zehn Kilometern um den Ausbruchsort eine Sperrzone eingerichtet, welche sich in eine Schutz- und eine Überwachungszone unterteilte. Für das im Sperrgebiet gehaltene Geflügel wurde für einen Mindestzeitraum von 30 Tagen eine Stallpflicht angeordnet und die Abgabe von Eiern eingeschränkt. Innerhalb der Schutzzone galten darüber hinaus strenge Hygienemaßnahmen zum Schutz der Geflügelhaltungen vor biologischen Gefahren.