Geführte Lahn-Auen-Wanderung

Wetzlar-Dutenhofen. Die Naturlandstiftung Lahn-Dill und der Rotarier Club Wetzlar führen am Samstag, 6. Mai, um 14.20 Uhr eine Naturschutzwanderung durch. Die Wanderung startet an den Parkplätzen Lahnstraße, Dutenhofen zwischen Bahnübergang und Lahnbrücke. Im Rahmen der Lahnschlingen-Biotope der Stiftung werden die Teilnehmer in die einmalige Auenlandschaft mit dem großen Artenreichtum im Lahnabschnitt beiderseits der Ortschaft Dutenhofen durch Mitglieder der Naturlandstiftung Lahn-Dill und der PflegeGruppe eingeführt. Die Wanderung dauert etwa 2,5 Stunden und hat eine Länge von 3,5 Kilometer.