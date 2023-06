Gemeindefest in Münchholzhausen   

Wetzlar-Münchholzhausen. Die Kirchengemeinde Dutenhofen/Münchholzhausen lädt für Sonntag, 16. Juli, zu einem Gemeindefest auf der Kirchwiese und in der Kirche in Münchholzhausen, Kirchstraße ein. Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst, in der Pfarrer Michael Philipp Kinder taufen wird. Im Anschluss lädt die Gemeinde zu Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen ein. Zudem gibt es ein buntes Programm mit dem Bläserkreis Dutenhofen, dem Kirchenchor Kantate sowie dem Gitarristen Gerhard Barth. Für Kinder gibt es eine Schmink-Station, ein Spielmobil und Bastelworkshops.