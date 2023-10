Gemeinsam stark: Zwei Wetzlarer Vereine starten Kooperation

In der Halle in Garbenheim waren hingegen Zeitfenster im Hallenplan frei und ein entsprechender Übungsraum vorhanden. Wie Thomas Henopp vom Vorstandsteam des Team Naunheims dazu erklärt: „Die meisten Drachen kommen nicht aus Naunheim, deshalb muss auch nicht an der Naunheimer Sporthalle festgehalten werden.“ Dank der Kooperation beteiligen sich nun beide Vereine anteilig an den Kosten. Gleichzeitig können Mitglieder sowohl vom Team Naunheim als auch vom TSV Garbenheim die Kurse besuchen.