Gerd-Helmut Schäfer stellt das Samland vor

Wetzlar. „Samland - eine Region in Ostpreußen“. So lautet der Titel eines Vortrages, den Gerd-Helmut Schäfer (Friedrichsdorf) beim Treffen der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen, Kreisgruppe Wetzlar, hält. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 16. Mai, um 11 Uhr in der Gaststätte „Zum Matchball“ beim Tennisplatz im Bodenfeld. Das Samland ist eine Halbinsel in der östlichen Ostsee. Als westlicher Teil des nördlichen Ostpreußens gehört das Samland seit 1945 zu Russland. Der Eintritt ist frei.