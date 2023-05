Gesangverein Concordia Münchholzhausen gibt Jubiläumskonzert

Wetzlar-Münchholzhausen. Der Gesangverein Concordia 1901 Münchholzhausen feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit 25 Jahren steht Matthias Schmidt als Chorleiter an der Spitze des Chors. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Münchholzhausen ein Konzert statt, zu dem auch Gastchöre aus Hohenahr-Altenkirchen, Waldsolms und Solms-Oberndorf eingeladen sind. Matthias Schmidt hat in den vergangenen Jahren viel für den Gesangverein Concordia geleistet. Unter seiner Leitung hat sich der Chor zu einem renommierten Ensemble entwickelt, das auch weit über die Grenzen des Wetzlarer Stadtteils hinaus bekannt ist. Sein Jubiläum wird deshalb gebührend gefeiert.