Geschenke erreichen vor Weihnachten Bedürftige in Wetzlar

WETZLAR. Als vorweihnachtliche Botschafter für ältere Menschen mit geringem Einkommen sind Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und Klaus-Jörg Mulfinger, Vorstandsmitglied der Stiftung "Alte Menschen in Not", unterwegs gewesen. Stellvertretend für 40 weitere Beschenkte überbrachten sie dem 89-jährigen Dimitri S. Kaschik in Wetzlar ein Geldgeschenk in Höhe von 250 Euro.