Geschenke für das Kinderdorf

Nun übergaben Brandenburger und Baldus 154 Pakete im Kinderdorf an der Stoppelberger Hohl. Fröhliche Kinderaugen waren der Dank dafür. Susanne Högler, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes sagte: „Vielen Dank Ihren Kunden, die die Geschenke so liebevoll eingepackt haben“. Es sei zu sehen, dass darin viel Leidenschaft stecke. Högler berichtete auch von Briefen, in denen sich die Schreiber zu der Wunschbaum-Aktion positiv äußerten. Weil eine Kundin keinen Wunschzettel mehr ergattern konnte, rief sie im Kinderdorf an. Sie hatte Glück, denn es wurde noch ein Geschenk für ein neu aufgenommenes Kind benötigt. Högler sagte, dass alle 134 Kinder im Kinderdorf und den Außengruppen somit eines der Geschenke erhalten. Die noch übrigen Päckchen würden bei den ambulanten Betreuungen verteilt, hat doch das Kinderdorf noch etwa 80 Familien, die zu Hause aufsucht werden.