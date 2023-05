Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz

Wetzlar. Die Diakonie Lahn Dill bietet, am Montag, 19. Juni, von 16.30 bis 18 Uhr, im Gemeindesaal der Hospitalkirche Wetzlar, Langgasse 3, einen Angehörigengesprächskreis für Menschen mit Demenz an. Der Gesprächskreis bietet Angehörigen die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen untereinander auszutauschen. Moderiert werden die monatlich stattfindenden Gesprächskreise von erfahrenen Mitarbeitern der Beratungsstelle Demenz, der Diakonie Lahn Dill. Anmeldung an Diakonie Lahn Dill, Langgasse 3, 35576 Wetzlar, unter Telefon 06441-90130 oder per E-Mail an demenzberatung@diakonie-lahn-dill.de. Weitere Termine sind vorgesehen am 17. Juli, 21. August, 18. September, 16. Oktober, 20. November und 18. Dezember.