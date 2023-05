Glaubensfest und Dudelsäcke auf dem Wetzlarer Domplatz

Eröffnet wurde das über zweistündige Programm von den "Clan Pipers" mit der schottischen Nationalhymne "Scotland the brave". Die Band "Lagana" überzeugte mit ihren neuen, aber auch mit alten Songs. Sängerin Saviera brachte mit ihrer frischen Art und starken Stimme eine besondere Note auf die Bühne. "Come to dance" war eine Eigenkomposition von Keyboarder Norbert Schenk. Gitarrist Gerhard Barth steuerte Eigenkomposition bei wie "Irish Spring". Das Lied "Get up" hat Barth gemeinsam mit seiner Tochter Lorena komponiert, die auch bei zwei Liedern als Sängerin auftrat.