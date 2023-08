Glaubenskurs startet

Wetzlar. Wer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, wer kritisch gegenüber der Kirche steht, aber am Glauben interessiert ist – oder wer einfach mehr über den christlichen Glauben erfahren möchte, der sollte den Glaubenskurs der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Wetzlar besuchen. Ab dem 20. September, werden mittwochs jeweils ab 19.30 Uhr die Grundaussagen des christlichen Glaubens erläutert. Bis zum 8. November werden in Kurzvorträgen Themen wie „Gott – wie diese Reise mein Bild verändern kann“, „Jesus – wo sich Himmel und Erde berühren“ oder „Sünde – was es damit auf sich hat“ behandelt. Eine Gesprächsgruppe bietet die Gelegenheit zu Diskussion und Klärung. Aber auch Schweigen ist möglich. Alle Teilnehmer werden mit ihren Lebenserfahrungen, Fragen und Zweifeln ernst genommen. Die Themen bauen aufeinander auf. Darum empfiehlt es sich, an allen acht Abenden dabei zu sein. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Die Vorträge finden Im Amtmann 12 in Wetzlar im Blankenfeld statt. Eine Anmeldung ist erforderlich. Alle Informationen und Anmeldung auf http://www.feg-wetzlar.de/glaubenskurs.