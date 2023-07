Goethe und Lotte „Ein charmantes Scharmützel“

Wetzlar. Die Tourist-Information Wetzlar lädt für Sonntag, 9. Juli, 15 Uhr, zu einer Führung ein. Charlotte Buff und Johann Wolfgang Goethe, das Traumpaar der deutschen Literatur, gespielt von Lea Schildbach und Jörg Naumann, beantwortet auf unterhaltsame Weise die Frage: Was passiert nach dem Wetzlarer Sommer mit dem stürmischen Frankfurter Dichter und wie verläuft das weitere Leben der Amtmannstochter aus dem Deutschordenshof? Treffpunkt zu der einstündigen Führung ist die Tourist-Information, Domplatz 8. Karten für 12 Euro gibt es online auf www.wetzlar-tourismus.de, in der Tourist-Information unter Telefon 06441-99-7755 oder per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de.