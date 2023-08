Goethe und Lotte „Ein charmantes Scharmützel“

Wetzlar. Charlotte Buff und Johann Wolfgang Goethe, das Traumpaar der deutschen Literatur, gespielt von Lea Schildbach und Sven Bühler, beantwortet auf unterhaltsame Weise die Frage: Was passiert nach dem Wetzlarer Sommer mit dem stürmischen Frankfurter Dichter und wie verläuft das weitere Leben der Amtmannstochter aus dem Deutschordenshof? Treffpunkt zu der einstündigen Führung ist am Sonntag, 20. August, um 15 Uhr an der Tourist-Information, Domplatz 8. Karten für zwölf Euro gibt es in der Tourist-Information, telefonisch unter 06441-997755 sowie bei vielen bekannten Vorverkaufsstellen des Ticketportals Reservix und online www.wetzlar-tourismus.de. Eine Voranmeldung ist erforderlich.