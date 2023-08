Goethes 274. Geburtstag begehen

Wetzlar. Die Wetzlarer Goethe-Gesellschaft begeht am Montag, 28. August, Goethes 274. Geburtstag mit einem Besuch des Reichskammergerichtsmuseums, Hofstatt 19, in Wetzlar. Treffpunkt ist um 18 Uhr. Vor 250 Jahren erschien Goethes Ritterdrama „Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand“, das ein ganz neues Theater- und Lesepublikum anzog. Die Vorsitzende des Wetzlarer Geschichtsvereins, Oda Peter, referiert darüber in der Ausstellung „Goethe, Götz und die Gerechtigkeit“. Gäste sind willkommen. Der Kostenbeitrag basiert auf Spendenbasis. Um Anmeldung wird gebeten bei Angelika Kunkel, Telefon 06441-42114 oder per E-Mail an vorstand@wetzlarer-goethe-gesellschaft.de.