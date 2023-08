Graffiti-Workshop im Westend

Wetzlar. Im Stadtbezirk Wetzlar-Westend findet am Dienstag, 22. August, von 10 bis 17 Uhr im Rahmen des Förderprogramms „Das Zukunftspaket!“ ein kostenloser Graffiti-Workshop für Jugendliche ab zwölf Jahren statt. Gemeinsam mit professionellen Graffitikünstlern dürfen die Jugendlichen Stromkästen und Leinwände gestalten. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 01511-6265293 oder per E-Mail an Jugendhilfe@wetzlar.de. Daneben sind weiterhin alle interessierten Jugendlichen eingeladen, gemeinsam mit der städtischen Jugendarbeit im Westend einen neuen Jugendtreff zu gestalten, der in einem Bauwagen untergebracht werden soll. Die Meinung der Wetzlarer Jugend ist gefragt: Wann soll der Bauwagen geöffnet werden? Womit soll er ausgestattet sein? Wie soll er von außen aussehen? All das wird am Dienstag, 29. August, ab 14 Uhr im Jugendtreff Westend, Horst-Scheibert-Straße 2 besprochen. Einfach vorbeikommen und mitgestalten. Eindrücke von dem Projekt sind außerdem im Internet zu finden auf https://padlet.com/kinderundjugendbildung/zukunft-westend-w90wfx4f3kegghs8 oder auf www.das-zukunftspaket.de.