Grandios gespieltes „Empfänger unbekannt“ erzeugt Beklemmung

Eines Tages erhält Max einen an seine Schwester in Deutschland geschriebenen Brief mit dem Vermerk zurück: „Empfänger unbekannt“ – für ihn ein alarmierendes Zeichen. In Sorge um seine Schwester bittet er seinen Freund Martin in Deutschland verzweifelt um Hilfe. Tatsächlich wird die junge Frau von der SA verfolgt und sucht bei Martin Zuflucht. Aber Martin – inzwischen vom neuen politischen System der Nationalsozialisten euphorisiert – verlangt, dass der Briefwechsel der ehemaligen Freunde zu enden hat.