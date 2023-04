Grenzgang Büblingshausen Teil 2

Wetzlar. Der Wetzlarer Geschichtsverein lädt am Samstag, 6. Mai, zum 2. Teil des Grenzgangs entlang der Grenzsteine der Büblingshäuser Gemarkung ein. Unter der Leitung von Ulrich Mayer, Hans Steinbach und Albert Stoffers startet die Tour um 10 Uhr am Parkplatz des Kaufhauses Real am Hörnsheimer Eck. Festes Schuhwerk und Trittsicherheit sind unbedingt erforderlich. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 6 km. Ab Klinikum ist privat eine Abkürzung um etwa 2 km möglich.