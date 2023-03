Grenzgang des Wetzlarer Geschichtsvereins

Wetzlar. Der Wetzlarer Geschichtsverein lädt für Samstag, 15. April zu einem Grenzgang entlang der Grenzsteine der Gemarkung Büblingshausen mit historischen Erläuterungen an bestimmten Grenzpassagen ein. Unter der Leitung von Professor Dr. Ulrich Mayer und Hans Steinbach geht es um 10 Uhr am Parkplatz der Albert-Schweitzer-Schule Büblingshausen, Wiesenaue 20 los. Der Grenzgang dauert etwa 4 Stunden, unbedingt erforderlich sind festes Schuhwerk und Trittsicherheit auf unebenem Waldgelände. Es besteht die Möglichkeit zur Mittagspause in der Gaststätte Waldhausstube, Waldessaum 3.