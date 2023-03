Wetzlar. Das Vortreffen zur Gründung des Jahrganges 1972 findet am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr in der Gaststätte Zur Krone, Münchholzhausen, Lindenstraße statt. Wer sich im ORGA-Team des 72er-Jahrgangs einbringen möchte, bekommt an diesem Abend die nötigen Informationen. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 19. April, wieder in der Gaststätte Zur Krone.