Grüne im Lahn-Dill-Kreis wählen ihre Direktkandidaten

Reiner Dworschak, 64-jähriger pensionierter Polizeibeamter aus Herborn, ist bei den Grünen bereits seit mehreren Jahren als Kreisvorstandsvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der grünen Kreistagsfraktion engagiert. Als Direktkandidat für den Wahlkreis 16 wolle er sich verstärkt für die innere Sicherheit sowie die Förderung des Sports einsetzen, teilten die Grünen mit. Seine Mitstreiterin für den Wahlkreis 17, Emely Green, ist 24 Jahre alt und arbeitet seit kurzer Zeit in der Kreisgeschäftsstelle der Grünen. Auch sie ist Kreistagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der grünen Fraktion in der Gemeindevertretung in Hüttenberg. Im Landtag möchte sie sich für eine gerechte Bildungspolitik, Chancengleichheit und Vielfalt sowie für Klima- und Umweltschutz einsetzen.