Grundlagen im Delphinschwimmen erlernen

Wetzlar. Der DLRG Wetzlar bietet am Freitag, 29. September, einen Kurs für die Grundlagen im Delphinschwimmen an. Die Gruppe richtet sich an geübte Kraulschwimmer, die erste Schritte im Delphinschwimmen erlernen möchten. Übungszeit ist freitags von 20 bis 21.30 Uhr unter der Leitung von Claudia Viertelhausen im Hallenbad „Europa“, Frankfurter Straße 86 in Wetzlar. Die Gruppe ist kostenlos, lediglich die Mitgliedschaft im Verein ist erforderlich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl ist eine Anmeldung online auf www.dlrg-wetzlar.de > Termine > Anmeldungen erforderlich.