H2T-Crime Scene im Franzis

Wetzlar. Das H2T-HinterHofTheater gastiert am Freitag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr mit dem interaktiven Kriminalstück „Tina Senkbach“ im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6. Tina Senkbach wurde mit einem Strick um den Hals tot in den Trümmern einer eingestürzten alten Scheune gefunden. War es Selbstmord? War es Mord? Und wenn ja, warum? Als Aufklärungshilfe bekommen die Zuschauer Beweismittel, Insider-Infos, Polizeiberichte, Verhörprotokolle und vieles mehr an die Hand, um den Fall aufzuklären. Informationen und Tickets für 19 Euro (zzgl. Gebühr), gibt es online unter www.HzweiT.de.