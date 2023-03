Wetzlar: Sechs Spaten gegen den globalen Chip-Hunger

Spaß mit Sand – den haben eben nicht nur Kinder. Beim Spatenstich für den neuen Zeiss-Standort in Wetzlar ist auch bei den Erwachsenen die Freude riesig. Mit dabei sind (v.l.): Fertigungsleiter Roland Molz, Christoph Hensche (Chief Operating Officer), Bürgermeister Andreas Viertelhausen, Katrin Ariki (Standortleiterin Zeiss SMT), Oberbürgermeister Manfred Wagner und Rainer Dietrich (Wirtschaftsförderung der Stadt). (© Pascal Reeber)

Spaß mit Sand – den haben eben nicht nur Kinder. Beim Spatenstich für den neuen Zeiss-Standort in Wetzlar ist auch bei den Erwachsenen die Freude riesig. Mit dabei sind (v.l.): Fertigungsleiter Roland Molz, Christoph Hensche (Chief Operating Officer), Bürgermeister Andreas Viertelhausen, Katrin Ariki (Standortleiterin Zeiss SMT), Oberbürgermeister Manfred Wagner und Rainer Dietrich (Wirtschaftsförderung der Stadt). (© Pascal Reeber)

Mit der Digitalisierung steigt der Bedarf an Halbleitern. Chiphersteller nutzen Optiken von Zeiss SMT. Deren Produktion in Wetzlar wird hochgefahren. Was das für Wetzlar bedeutet.