Halloween-Fotoshooting im Forum Wetzlar

Wetzlar. Leuchtende Kürbisköpfe, klappernde Skelette und gruselige Gespenster, die im Dunkel der Nacht alle erschauern lassen. Kinder, die in ihren Kostümen von Haus zu Haus ziehen und mit „Süßes oder Saures“ nach Süßigkeiten jagen. Der Ruf geht raus an alle Geister, Kobolde und Gruselfreunde: Im Forum Wetzlar können alle einen abwechslungsreichen Tag erleben! Walk-Acts in Halloween-Kostümen unterhalten, verteilen süße Überraschungen und machen gern Selfies mit den Besucherinnen und Besuchern.