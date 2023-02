"Handball-Legende" Heiner Brand kommt nach Münchholzhausen

Heiner Brand wurde mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Für sein bisheriges sportliches Lebenswerk, seine humanitären Aktivitäten und seine Verdienste um das Ansehen des deutschen Sports in der Welt wurde ihm 2007 die "Goldene Sportpyramide" verliehen. Im gleichen Jahr wurde er in die "Hall of Fame des deutschen Sports" aufgenommen.