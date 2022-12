Handwerk in Mittelhessen beobachtet Konjunktur mit Sorge

Füll stellte auch die Situation des Ausbildungsmarktes im heimischen Handwerk vor, die in diesem Jahr unter anderem durch die niedrigste Schulabgängerquote beeinflusst war, die bisher erfasst worden sei. Im Vergleich zum Vorjahr kann die Handwerkskammer Wiesbaden aber ein leichtes Plus von 0,6 Prozent an neu abgeschlossenen Lehrverträgen verzeichnen. Das Vor-Corona-Niveau sei dennoch nach wie vor noch nicht erreicht. Während 2021 zu Beginn des Ausbildungsjahres 3.410 neue Lehrverträge im Bezirk der Handwerkskammer Wiesbaden abgeschlossen wurden, waren es jetzt 3.431. Als weitere Gründe für die Entwicklung der Ausbildungssituation nannte er die demografische Entwicklung, den seit Jahren wachsenden Wettbewerb mit vollschulischen Bildungsangeboten und dem Studium sowie die geringe Anzahl an Flüchtlingen, die in der Vergangenheit vermehrt für Ausbildungen hätten gewonnen werden können.