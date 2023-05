Haus Emmaus lädt zur Wetzlarer Pflanzenparade ein

Wetzlar. Das Hospiz Haus Emmaus, Charlotte Bamberg-Straße 14 in der Spilburg, lädt für Samstag, 13. Mai, wieder zur großen Pflanzenparade ein. Von 11.30 bis 16 Uhr stehen ganz in der Nähe des Exerzierplatzes, wo früher Soldaten den Gleichschritt übten, die verschiedensten Pflanzen in Reih und Glied. Gegen eine Spende finden sie den Weg in Gärten, auf Balkone und Terrassen in der Region.