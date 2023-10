Heimatmuseum Garbenheim öffnet

Wetzlar-Garbenheim. Der Heimatverein Garbenheim öffnet das Heimatmuseum Garbenheim, Untergasse 3 am Sonntag, 5. November von 15 bis 17 Uhr. Neben einer bäuerlichen Wohn- und Schlafstube und einer Bauernküche gibt es Trachten und Gebrauchsgegenstände zu besichtigen. Die Fotoausstellung „Mit der Leica in der Welt unterwegs, in Garbenheim zu Hause“ ist zum letzten Mal zu sehen. Vorab kann das Museum unter https://heimatvereingarbenheim.de/ besucht werden.