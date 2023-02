Heimatmuseum Garbenheim zeigt Ausstellung

Wetzlar-Garbenheim. Der Heimatverein Garbenheim öffnet das Heimatmuseum, Untergasse 3 am Sonntag, 5. März von 15 bis 17 Uhr. Ebenso ist die Fotoausstellung von Stefan Hofmann„Mit der Leica in der Welt unterwegs, in Garbenheim zu Hause“ zu sehen. Vorab kann das Museum auf https://heimatvereingarbenheim.de/ besucht werden, eine ausführliche Beschreibung des Museums gibt es, wenn die App „Hearonymus“ verwendet wird. Auch im Museum selbst kann man die neuen Medien wie Audioguide und Videos genießen. Der Eintritt ist kostenfrei.