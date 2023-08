Wetzlar-Garbenheim. Der Heimatverein Garbenheim öffnet das Heimatmuseum, Untergasse 3, am Sonntag, 3. September, von 15 bis 17 Uhr. Ebenso ist die Fotoausstellung von Stefan Hofmann „Mit der Leica in der Welt unterwegs, in Garbenheim zu Hause“ zu sehen. Der Eintritt ist frei.