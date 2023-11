Heimatmuseum Steindorf öffnet seine Türen

Wetzlar-Steindorf. Der Heimat-u. Geschichtsverein Steindorf lädt für Sonntag, 19. November, von 14 bis 17 Uhr in das Heimatmuseum Steindorf, Schulstraße 2 ein. Die Sonderausstellung befasst sich in diesem Jahr mit dem Thema „Fassenacht in Steindorf“. Der Heimat-u. Geschichtsverein in Zusammenarbeit mit den Fassenachtsfreunden Steindorf zeigt zu diesem Thema alte Bilder und Gegenstände aus längst vergangenen Zeiten bis heute.