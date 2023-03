„Helft uns helfen!”: 90.000 Euro für mittelhessische Tafeln

Die Entscheidung, nach 2005/2006 zum zweiten Mal die Arbeit der heimischen Tafeln in den Mittelpunkt der Benefizaktion zu stellen, sei sehr schnell gefallen. Der öffentliche Warn- und Hilferuf von Jochen Brühl, dem Vorsitzenden des Dachverbandes der Tafeln in Deutschland, der Ende vergangenen Jahres die Lage der Tafeln in Deutschland als so herausfordernd wie noch nie zuvor in der 30-jährigen Geschichte beschrieb, „hat uns nicht mehr losgelassen“, verdeutlichte Kaminski.