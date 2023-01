Hermannstein: Brand in Lagerhalle eines Autohauses

Wetzlar. Großeinsatz der Feuerwehr in Hermannstein: Im Wetzlarer Stadtteil hat am Montagabend die Lagerhalle eines Autohauses gebrannt. Bereits bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte die Halle in voller Ausdehnung, Flammen schluegen aus dem Dach. Das Feuer drohte im rückwertigen Bereich auf eine weitere Halle überzugreifen, wie der Sprecher der Feuerwehr mitteilt. Über die sozialen Netzwerke sind Videos geteilt worden, auf denen zu sehen ist, dass die Flammen meterhoch loderten. Um kurz vor 23 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand soweit unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch an.