Hermannstein: Lagerhalle eines Autohauses brennt

Was ist passiert? Um 20.01 Uhr ist die Feuerwehr zu dem Einsatz bei einem Autohaus in der Hermannsteiner Straße im Wetzlarer Stadtteil Hermannstein gerufen worden. Die Lagerhalle des Autohauses steht nach angaben der Feuerwehr in Vollbrand. „Es besteht aber keine Gefahr für die Bevölkerung und bisher ist auch niemand verletzt worden”, teilt die Wetzlarer Feuerwehr mit.