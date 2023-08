Hessische Spitzenjuristen und Räte des 15. bis 17. Jahrhunderts

Wetzlar. Die Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung setzt ihre Reihe der öffentlichen Vorträge fort und lädt für Donnerstag, 7. September, in die Alte Aula in der Obertorstraße 20 ein. Prof. Alexander Jendroff wird ab 20 Uhr über das Thema „Der Jurist als Arbeitsmigrant. Ausbildungswege, Karrieren und Anstellungsmärkte von Spitzenjuristen in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Territorien Hessens.“ referieren.