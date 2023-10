Hexagon Metrology aus Wetzlar denkt an Kinder in Not

Für Hexagon-Geschäftsführer Jochen Mohn, Entwicklungsleiter Felix Balzer und Betriebsratsvorsitzende Carmelina Rizzotti sei es wieder eine Herzensangelegenheit gewesen, den Scheck persönlich zu überreichen, teilt Menschen für Kinder in einer Presseerklärung mit. Hexagon spendete das achte Mal an den Verein. Gleich sechs Vorstandsmitglieder von Menschen für Kinder mit Sitz in Solms fanden sich dann auch für die Scheckübergabe am Grillfest ein. Michéle Tafferner und Dorit Ehrenpfordt berichteten seitens des Vereins vom Segeltörn mit krebskranken Kindern, den sie begleitet hatten und dem die Spendengelder von Hexagon zugute gekommen waren. Wie sich diese Woche auf die Kinder ausgewirkt habe, hätte die beiden tief berührt, so der Verein. Die jungen Patienten seien von einem Ärzteteam und einer Krankenschwester betreut worden.