Hilfe aus Wetzlar erreicht Geflüchtete in Burkina Faso

Der vom Entwicklungsbüro der Kirchen ODE beauftragte Lkw war fast am Ziel mit den Lebensmittel-Lieferungen für 1284 aus der nördlicheren Region Burkina Fasos geflüchteten Menschen: Da blieb er in der Mittagshitze im Morast stecken. Regen machte für ihn die Weiterfahrt durch die aufgeweichte Pisten-Straße unmöglich. Viele Dorfbewohner kamen, um zu helfen, ihn aus dem Schlammloch zu schieben, aber ohne Erfolg. Die Situation wurde immer schwieriger. Das Team war gezwungen, 14 Dreiräder, sogenannte Motorradtaxis, zu finden, um den Lastwagen zu leeren und das Getreide nach Ladiou noch 12 Kilometer zu transportieren. Dieser Einsatz endete erst nach 13 Stunden in der Dunkelheit gegen 20 Uhr. Und der Lkw konnte den Schlamm erst gegen 22 Uhr verlassen.